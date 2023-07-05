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Запад предупредили о новой энергетической угрозе предстоящей зимой

Haber7: цены на электричество в Европе зимой резко вырастут из-за Китая и холодной погоды

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Michael Probst/AP

Цены на энергоносители предстоящей зимой в западных странах могут резко вырасти, так как может произойти ускорение восстановления экономики Китая. Кроме того, приближающийся зимний период может быть очень суровым и значительно более холодным, чем предыдущий. Об этом сообщает Haber7, ссылаясь на заявление главы МАЭ Фатиха Бирола.

«В случае быстрого восстановления китайской экономики и суровой зимы цены на природный газ могут вырасти и это поставит потребителей в затруднительное положение», — отметил Бирол.

По его словам, при реализации подобного сценария, правительствам придется поддерживать домохозяйства, которые могут пострадать от роста цен. Поэтому очень важно сейчас обратить внимание на энергосбережение и возобновляемые источники энергии.

Он добавил, что неясно, насколько сильно растет экономика Китая. Однако есть вероятность того, что предстоящей зимой в Европе могут происходить перебои с подачей электроэнергии.

23 мая министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби на Катарском экономическом форуме заявил, что избежать кризиса энергоресурсов Европе помогла лишь теплая зима.

Ранее сообщалось, что Евросоюз спасла экономия энергии и погода, но настоящее испытание начнется в 2024 году.

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