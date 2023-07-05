Финансовое положение жителей Польши заметно ухудшилось

Число выданных кредитов в Польше по итогам мая выросло на 60%. Рост числа покупок в кредит свидетельствует о том, что финансовое положение населения ухудшилось. Об этом пишет Rzeczpospolita (RP).

Рост стоимости жизни, высокая инфляция и неопределенная экономическая ситуация негативно влияют на покупательную способность потребителей. Почти половина поляков гораздо чаще, чем год назад, отказываются от покупки определенных товаров. Кроме того, жители Польши значительно чаще стали прибегать к покупкам в кредит на небольшие суммы. При этом в сегменте кредитов на покупку более дорогих товаров наблюдается снижение активности потребителей.

По данным издания, закредитованность населения продолжит расти, так как бороться с инфляцией в стране будет все тяжелее. Речь идет о том, что польские власти и оппозиция на фоне приближающихся выборов будут обещать рост зарплат и социальных выплат. Однако в условиях постоянного роста цен такие действия являются опасными для экономики.

Авторы статьи посчитали, что при выполнении предвыборных обещаний произойдет резкий рост инфляции, а дефицит бюджета вырастет еще больше. Кроме того, Польша входит в число стран с самым высоким бюджетным дефицитом в Евросоюзе.

5 июля Niezależny Dziennik Polityczny (NDP), ссылаясь на данные Евростата, писал, что Польша заняла первое место среди всех стран Евросоюза (ЕС) по росту инфляции.

Ранее в Польше заявили, что Россия стала причиной роста инфляции в стране.