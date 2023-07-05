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В Европе стали закрывать лазейки в торговле российской нефтью

FT: Швейцария стала расследовать обход санкций своей компанией в отношении нефти из России

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Швейцария начала расследование в отношении женевской Paramount Energy & Commodities SA. Она подозревается в торговле нефтью из России в обход санкционных ограничений. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По данным газеты, государственный секретариат по экономическим отношениям (SECO) начал интересоваться деятельностью компании еще в апреле. Сама организация зарегистрирована в Дубае и формально независима от швейцарской компании.

Известно, что дочерняя компания торговала сортом российской нефти ESPO выше потолка цен, который установлен на уровне $60 за баррель. Поэтому SECO запрашивает информацию о том, торговала ли Paramount российским топливом с декабря прошлого года и по какой цене совершались сделки.

При этом женевская компания ответила, что с нефтью из России не работала, а дубайское подразделение является отдельной компанией. Но швейцарский регулятор остался не удовлетворен подобным ответом и решил продолжить расследование. Поэтому, если деятельность Paramount Energy & Commodities DMCC будет заблокировано, то это событие станет серьезным сигналом всем компаниям, которые пытаются обойти санкции при торговле нефтью из России.

В начале июня издание Bloomberg сообщило, что в Евросоюз планируют смягчить ряд первоначальных предложений по 11-му пакету санкций в отношении РФ.

Ранее сообщалось, что Евросоюз перестанет впускать подозреваемые в перевозке российской нефти танкеры.

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