Стали известны возможные последствия быстрого повышения МРОТ в России

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) опережающими темпами может привести к тому, что в России сократится уровень бедности и увеличится привлекательность рабочих мест. Но одновременно с этим могут возникнуть проблемы с безработицей и расширением теневого сектора экономики. Об этом пишет РБК, ссылаясь на мнение экспертов и специалистов Финуниверситета, ЦМАКП и ЦСР.

Повышение МРОТ может приводить как к позитивным, так и к негативным последствиям. Среди позитивных можно назвать рост доходов населения и привлекательности отдельных рабочих мест, сокращение бедности и доходного неравенства. Отрицательными эффектами могут стать увольнения сотрудников, рост безработицы, расширение теневого сектора экономики. При этом в Минтруде заявили, что рост МРОТ не приведет к каким-либо отрицательным последствиям для рынка труда.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что при изменении уровня МРОТ, государство дает своеобразный сигнал экономике по выстраиванию ресурсозатратной политики. При дешевой рабочей силе невозможно переходить на современные технологии. Кроме того, увеличение оплаты труда стимулирует к внедрению инновационных технологий. Однако явным отрицательным фактором роста МРОТ может быть переток части работников в неформальный сектор.

Аналитики посчитали, что увеличения МРОТ в России такими быстрыми темпами еще не было. Поэтому сложно предсказывать какие-то последствия для экономики и рынка труда. С учетом того, как росла медианная зарплата в последние годы и повышением МРОТ в 2024 году, в 2025 году минимальная оплата труда может быть на уровне 24 тыс. рублей.

3 июля Минтруда опубликовало проект повышения МРОТ с 1 января 2024 года до 19 242 руб. с нынешних 16 242 руб. По замыслу властей, инициатива повлияет на рост зарплаты для 4,8 млн человек.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал увеличение МРОТ в два раза к 2030 году.