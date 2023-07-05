В ВТБ сообщили, что объем рынка кредитных карт достиг рекордных значений

Общий объем портфеля кредитных карт физических лиц по итогам первого полугодия превысит 2,6 трлн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ. Отмечается, что специалисты компании пришли к таковы выводу на основе аналитики агентства Frank RG.

Предполагается, что такой результат станет рекордным значением за всю историю рынка в России. При этом в банке уточнили, что с начала года портфель кредитных карт вырос уже на 9%, и до конца года спрос на них продолжит расти.

«ВТБ фиксирует положительную динамику и по числу оформленных кредитных карт, выдав с начала года более 700 тысяч «Карт возможностей», из которых 18% – цифровые. С начала года портфель кредитных карт ВТБ также демонстрирует рост и до конца года он может увеличиться еще на 14%», — говорится в сообщении.

Как рассказала руководитель департамента кредитного розничного бизнеса ВТБ Тимур Смирнов, тренд 2022 года по росту объемов использования кредитных карт продолжится и в этом году. Он отметил, что по итогам первого полугодия общий объем портфеля в данном сегменте показывает рекордные значения.

«Высокую активность владельцев карт подтверждают и исследования ВТБ. Около 30% россиян-держателей кредиток оплачивают ими покупки несколько раз в месяц, 23% – несколько раз в неделю, 8% используют каждый день. Такие карты выгодны для совершения крупных покупок и стали инструментом грамотного управления семейным бюджетом», — сказал Смирнов.

При этом он напомнил, что с июля ВТБ предложил клиентам расширенный до 200 дней льготный период и увеличенный до 20% кешбэк за все покупки в первый месяц.