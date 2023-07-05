Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России утвердили список закрываемой корпоративной информации

Российские власти определили список информации, которую компании могут не раскрывать

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Правительство РФ определило перечень закрываемой корпоративной информации, которую эмитенты ценных бумаг могут и дальше не раскрывать в целях защиты от санкций. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Скрывать данные смогут подпавшие под санкции компании, уполномоченные в сфере гособоронзаказа банки, организации, зарегистрированные или ведущие деятельность в Крыму, Севастополе и на новых территориях РФ, а также структуры оборонно-промышленного комплекса, добавили в пресс-службе кабмина.

В сообщении добавили, что компании могут раскрывать информацию в урезанном виде, если по их мнению, раскрытие не приведет к каким-либо санкциям в их отношении.

Кроме того, есть более узкий перечень разрешенных к закрытию данных. Он необходим в случае, когда сам эмитент не относится к указанным выше структурам, но публикуемая информация может касаться лица, которое может попасть под ограничения.

7 декабря «Коммерсантъ» писал, что центр стратегических разработок (ЦСР) предложил правительству РФ контролировать иностранные инвестиции в IT-компании.

Ранее сообщалось, что правительство России продлило право для участников фондового рынка не раскрывать корпоративные данные до 1 июля 2023 года.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях