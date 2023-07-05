В России утвердили список закрываемой корпоративной информации

Правительство РФ определило перечень закрываемой корпоративной информации, которую эмитенты ценных бумаг могут и дальше не раскрывать в целях защиты от санкций. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Скрывать данные смогут подпавшие под санкции компании, уполномоченные в сфере гособоронзаказа банки, организации, зарегистрированные или ведущие деятельность в Крыму, Севастополе и на новых территориях РФ, а также структуры оборонно-промышленного комплекса, добавили в пресс-службе кабмина.

В сообщении добавили, что компании могут раскрывать информацию в урезанном виде, если по их мнению, раскрытие не приведет к каким-либо санкциям в их отношении.

Кроме того, есть более узкий перечень разрешенных к закрытию данных. Он необходим в случае, когда сам эмитент не относится к указанным выше структурам, но публикуемая информация может касаться лица, которое может попасть под ограничения.

7 декабря «Коммерсантъ» писал, что центр стратегических разработок (ЦСР) предложил правительству РФ контролировать иностранные инвестиции в IT-компании.

Ранее сообщалось, что правительство России продлило право для участников фондового рынка не раскрывать корпоративные данные до 1 июля 2023 года.