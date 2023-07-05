В Кремле пообещали своевременно принять решение по зерновой сделке

Россия своевременно намерена объявить о своем решении касательно продолжения зерновой сделки. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, пока есть время на выполнение договоренностей относительно российского экспорта.

«Вы знаете, что решение мы пока официально не объявляли, мы объявим о нем своевременно, пока еще время есть», — подчеркнул Песков.

Как добавил пресс-секретарь главы государства, часть зерновой сделки по российскому экспорту не выполнена. Это означает, что оснований для продления договоренностей к данному моменту нет, отметил Песков.

До этого МИД России заявило об отсутствии оснований для продления зерновой сделки после 17 июля. В министерстве пояснили, что на фоне скорого истечения соглашения, которое не может быть продлено без согласия всех сторон – России, Турции и Украины, отмечается «очередной всплеск пропагандистской активности» со стороны западных стран.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.