В России назвали условия для получения Абхазией новых инвестиций

Новые российские инвестиции будут вложены в экономику Абхазии в том случае, если в стране будет принята нормативная база, которая защитит капиталовложения. Об этом сообщает apsnypress.info, ссылаясь на заявление министра экономического развития России Максима Решетникова во время встречи с президентом республики Асланом Бжания в рамках рабочего визита в страну.

«Для привлечения инвестиций в экономику Абхазии необходимо принять нормативную базу, которая максимально защитит капиталовложения и создаст инструменты для поддержки инвесторов», — отметил Решетников.

По его словам, есть надежда на то, что к концу года в Абхазии будет создан закон об инвестиционном товариществе. Также будут внесены необходимые изменения в существующие законы об электроэнергетике и инвестиционной деятельности.

Он добавил, что в конце года Россия и Абхазия планируют подписать соглашения по крупным инвестиционным проектам. Благодаря им компании из РФ смогут получить определенные гарантии при реализации своих проектов. В свою очередь, абхазская сторона может получить гарантированные заказы и рабочие места. Кроме того, российская сторона в этом году уже заложила 1,3 млрд руб. для финансирования инвестпрограммы, и еще 4,3 млрд рублей – на социально-экономическое развитие республики.

30 мая Sputnik Абхазия сообщал, что в Сухуме прохошел митинг оппозиции, направленный против «заселения Абхазии» и «раздачи абхазской земли».

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко тепло поприветствовал своего абхазского коллегу Аслана Бжанию в Минске и случайно назвал его «Хасаном».