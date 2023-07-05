В МИД Турции заявили о заинтересованности в продлении зерновой сделки

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара выступает за продление зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля. Об этом он сказал в ходе выступления на встрече Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку, передает РИА Новости.

По его словам, Турции удалось обеспечить проведение переговоров по важнейшим темам, благодаря зерновой сделке турецкая сторона смогла посадить за стол переговоров Россию, Украину и ООН, предотвратив тем самым глобальный продовольственный кризис.

«Турция привержена идее поддержания живой инициативы, и мы рассчитываем на вашу поддержку», — сказал Фидан.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

В последний раз зерновую сделку продлевали до 17 июля. Стороны соглашения заявляли, что не видят необходимости увеличить срок действия сделки.

Так, в МИД РФ заявили, что оснований для продления Россией зерновой сделки нет.

Ранее Лавров рассказал о действиях России в случае прекращения зерновой сделки.