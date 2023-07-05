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Больше половины стран в мире снизили производственную активность

«Ъ»: две трети стран снизили производственную активность из-за ослабления спроса

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Две трети стран в мире снизили производственную активность. При этом ослабление индекса менеджеров по закупкам (PMI) говорит о том, что спрос на продукцию промышленности продолжает падать. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные J. P. Morgan и S&P Global.

Значение глобального индекса PMI в промышленности в июне снизилось до минимального значения за последние полгода — 48,8 пункта против 49,6 пункта в мае. При этом лишь в трети из 29 стран, которые учитываются для расчета показателя, наблюдается активность в промышленности.

По данным J. P. Morgan и S&P Global, такая ситуация произошла из-за снижения спроса на продукцию промышленности и уменьшения числа новых заказов. Из-за этого производители сократили и объемы закупок сырья, а сроки выполнения заказов выросли.

Несмотря на то, что показатели PMI в России стали замедляться (52,6 пункта в июне против 53,5 в мае), они оказались одними из самых высоких. Выше были лишь показатели у Индии и Таиланда. При этом российские показатели расходятся с мировыми, так как спрос был поддержан за счет новых экспортных заказов. Кроме того, закупки сырья были на максимальном уровне за последние 15 лет.

23 июня агентство Bloomberg сообщило, что во втором квартале текущего года экономика Франции столкнулась с рецессией по итогам второго квартала текущего года. В обозримом будущем тенденция спада, скорее всего, сохранится на фоне сокращения деловой и потребительской активностей в производственном секторе и в сфере услуг.

Ранее сообщалось, что длительное падение объемов производства в зоне евро говорит о скорой рецессии.

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