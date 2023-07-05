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Рост цен на товары и услуги в Польше оказался самым высоким в Европе

NDP: Польша заняла первое место по росту инфляции во всем Евросоюзе, обогнав страны Балтии

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польша заняла первое место среди всех стран Евросоюза (ЕС) по росту инфляции. Об этом пишет Niezależny Dziennik Polityczny (NDP), ссылаясь на данные Евростата.

Польша вышла на первое место в ЕС по уровню инфляции. Цены на товары и услуги выросли на 11,5%, что стало рекордом еврозоны. Ближе всего к Польше оказалась Словакия, где цены подскочили на 11,3%. При этом страны Балтии, которые до этого были лидерами по росту цен, смогли выйти из этой зоны. Например, в Латвии инфляция опустилась на 4,2 п.п, до 8,1%, а в Литве снижение составило 2,5 п.п, до 8,2%.

В публикации отметили, в годовом исчислении во всей еврозоне цены выросли в среднем на 5,5%. В мае же рост цен составил 6,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что борьба с инфляцией в Европе продолжается, и она никак не может закончиться. Неуверенная политика европейских центробанков, которые продолжают повышать процентные ставки, говорит о том, что они сомневаются, получится ли обуздать рост цен. При этом в Польше не собираются поднимать процентную ставку, но это решение властей не оправдано ни экономическими показателями, ни состоянием бюджета.

20 июня издание Do Rzeczy писало, что в Польше обвинили Россию в росте инфляции в стране. При этом польское правительство не видит очевидных проблем в экономике и политике государства и просто перекладывает всю вину на российскую сторону.

Ранее сообщалось, что финансовое положение жителей Польши резко ухудшилось в 2023 году, а сбережения практически исчезли.

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