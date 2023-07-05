Стали известны дополнительные расходы Европы из-за отказа от российского газа

Отказ от российского газа и переход на зеленую энергетику потребует от Евросоюза (ЕС) минимум €700 млрд дополнительных расходов ежегодно. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Еврокомиссии (ЕК).

Замена российских нефти и газа зеленой энергией потребует от ЕС дополнительных ежегодных вложений в размере €700 млрд. При этом указанная в документах ЕК сумма оказалась значительно выше той, которую ранее предлагала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В публикации отметили, что указанная сумма говорит об увеличивающихся расходах для достижения углеродной нейтральности. При этом в ЕК считают, что часть суммы удастся получить из частных источников.

По данным агентства, ЕС уже выделил €578 млрд на развитие возобновляемых источников энергии и прочих чистых технологий в период с 2021 по 2027 год. Указанная сумма должна помочь приблизиться странам региона к энергобезопасности.

8 апреля издание Foreign Policy писало, что европейские страны могут снизить зависимость от поставок топлива из США при помощи «зеленой повестки».

Ранее сообщалось, что план ЕС по реорганизации энергетической системы Европы ради перехода на «зеленую» энергетику и отказ от топлива из России потребует €565 млрд до конца десятилетия.