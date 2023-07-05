Компании рассказали о сложностях при прекращении полетов на «кукурузниках» Ан-2

Авиакомпании столкнулись с риском прекращения полетов на самолетах Ан-2 в связи с проблемами при поставках импортных запчастей. Об этом сообщает РБК.

По информации Минпромторга, с будущего года для замены Ан-2 перевозчики станут получать новые воздушные суда «Байкал».

Российские авиакомпании, которые продолжают использовать легкие многоцелевые самолеты Ан-2, заметили дефицит запчастей из-за отказа европейских поставщиков сотрудничать с РФ. Причиной стало введение санкций со стороны Запада.

Данная проблема поднималась на заседании рабочей группы «Развитие авиационных перевозок и региональных аэропортов» комиссии Госсовета по направлению «Транспорт». Встреча на эту тему состоялась в конце июня, обратили внимание в издании.

Как отмечал генеральный директор Московского авиационно-ремонтного завода Павел Ненастьев, требуется производство в РФ порядка 60 комплектующих для этих самолетов.

В свою очередь в Минпромторге обратили внимание, что министерство при участии производителей устроило научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по ситуации с охранением перевозок на местных воздушных линиях.

До этого в Минтрансе рассказали о ситуации с запчастями для гражданских самолетов.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.