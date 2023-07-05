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«Русхимальянс» подал иск к двум немецким банкам на 30 млрд руб.

РБК: «Русхимальянс» подал иск к Commerzbank и Deutsche Bank почти на 31 млрд руб.

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Компания «РусХимАльянс», созданная «Газпромом» и «РусГазДобычей» для управления интегрированным комплексом по переработке и сжижению природного газа в районе Усть-Луги, подала иски в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области против немецких банков Deutsche Bank и Commerzbank.

Согласно данным судебной картотеки, требования в иске к Deutsche Bank AG составляют 22,223 млрд рублей, а к Commerzbank AG — 8,726 млрд рублей, пишет издание РБК.

Представитель «РусХимАльянса» отказался комментировать запросы в связи с этим делом изданию. Других подробностей на текущий момент нет.

Ранее сообщалось, что «Русхимальянс» планирует построить в Усть-Луге интегрированный завод по переработке и сжижению газа. Причем рассматривается возможность закупки российских турбин ГТД-110М. Эти машины должны установить вместо японских газовых турбин Mitsubishi Heavy Industries, которая отказалась выполнять свой контракт, отметили источники.

По данным издания, новые компрессоры планируется заказать у «Казанькомпрессормаша». Однако в линейки их производства нет необходимых турбин, поэтому необходимо разработать более мощные установки.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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