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Япония планирует сбросить очищенную воду с «Фукусимы-1» летом

Nikkei: в Японии планируют сбросить очищенную воду с «Фукусимы-1» в августе

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Global Look Press

По информации, опубликованной ведущей деловой газетой Японии Nikkei, правительство Японии планирует осуществить сброс очищенной воды из аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан в августе. В настоящее время конкретные сроки сброса воды изучаются.

Япония намерена последовательно информировать местное население и соседние страны о позиции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которое опубликовало доклад, подчеркивающий соответствие планов Японии международным стандартам. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, находящийся с официальным визитом в Токио, также заявил, что агентство считает влияние сброса воды на жителей и экосистему региона «крайне незначительным».

На территории АЭС «Фукусима-1» сейчас накопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения поврежденных реакторов после цунами в 2011 году. Правительство Японии утверждает, что вода была очищена от радиоактивных веществ и содержит только тритий — изотоп водорода. В апреле 2021 года было принято решение о сбросе значительных объемов этой воды в океан.

Предполагается, что содержание трития в воде будет снижено до уровня, который составляет одну сороковую от установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии безопасной нормы, а также одну седьмую от допустимого уровня, установленного Всемирной организацией здравоохранения для питьевой воды. Сброс планируется производить через специально построенный туннель в течение 30 лет под наблюдением МАГАТЭ.

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