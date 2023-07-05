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Киевские экономисты назвали число оставшихся в России западных компаний

КШЭ: более 80% западных компаний продолжили работу в России после начала спецоперации

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В докладе Киевской школы экономики (КШЭ) и неправительственной организации B4Ukraine говорится, что подавляющее большинство западных компаний продолжают работать на российском рынке спустя почти полтора года после начала специальной военной операции.

По данным специалистов, на фоне международных санкций страну покинуло только 17% зарубежных фирм. Остальные 83% продолжили получать прибыль на российском рынке и платить налоги в местный федеральный бюджет.

В докладе говорится, что речь идет о 1146 зарубежных компаниях, чья суммарная выручка от работы в России составила $177,2 млрд по итогам 2022 года.

Также говорится, что почти четверть всего налога на прибыль, который был уплачен в 2022 году, поступил в российский бюджет от компаний, чьи штаб-квартиры находятся в странах «Большой семерки».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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