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Центробанку порекомендовали развивать расчеты в рупиях, дирхамах и риалах

Совфед рекомендовал Центробанку развивать расчеты в рупиях, дирхамах и риалах

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Ebrahim Noroozi/AP

Согласно постановлению Совета Федерации, Банку России (ЦБ РФ) рекомендовано проводить международные расчеты в индийских рупиях, иранских риалах и дирхамах ОАЭ. Такое решение было принято после выступления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Об этом сообщает ТАСС, агентство имеет доступ к итоговому постановлению Совета Федерации.

В постановлении отмечается: «Рекомендовать Центральному банку РФ рассмотреть вопрос о развитии расчетов в национальных валютах, в том числе индийских рупиях, иранских риалах, дирхамах ОАЭ и иных иностранных валютах, при осуществлении внешнеэкономической деятельности».

Также в постановлении рекомендуется продолжить работу по заключению межправительственных соглашений о клиринге (безналичных расчетах) в национальных валютах с дружественными странами. Целью таких соглашений является увеличение использования национальных валют при осуществлении внешнеторговых контрактов с «приоритетными партнерами».

Ранее, из-за санкций, возникли проблемы с расчетами при внешней торговле. В связи с этим, правительство приняло постановление, которое позволяет российским компаниям получать наличные авансы от иностранных контрагентов. Также разрешается зачислять на счета в российских банках ввезенную наличность в рублях и иностранной валюте.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель

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