Счетная палата назвала величину дефицита федерального бюджета РФ в первом квартале года

В первом квартале 2023 года дефицит федерального бюджета России составил 2,402 трлн руб., доходы — 5,678 трлн руб., расходы — 8,08 трлн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованную Счетной палатой РФ аналитическую записку об исполнении государственного бюджета в первом квартале 2023 года.

По данным Счетной палаты, общий объем доходов федерального бюджета составил 5 678,2 млрд руб., что составляет 21,7% прогнозируемого общего объема доходов. Из них нефтегазовые доходы — 1 634,9 млрд руб. (18,3%), доходы, не относящиеся к нефтегазовым — 4 043,3 млрд руб. (23,5%). Кассовое исполнение расходов составило 8 079,8 млрд руб. (27,1%).

Доходы бюджета в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года уменьшились на 1,485 трлн руб. (20,7%). Нефтегазовые доходы сократились на 1,339 трлн руб. (80%). Доходы, не относящиеся к нефтегазовым, уменьшились на 145,5 млрд руб., на 3,5%. Счетная палата отметила, что причинами уменьшения доходов стали снижение цен на нефть марки Urals, девальвация рубля, уменьшение налоговых поступлений в бюджет и единоразовый возврат налогоплательщикам переплаты по налогам и сборам в начале 2023 года.

В первом квартале нынешнего года расходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличились на 2,22 трлн руб. (37,9%).

Государственный долг РФ в первом квартале 2023 года увеличился на 905,2 млрд руб. (4%) и достиг 23,725 трлн руб. (15,8% ВВП). Внутренний долг увеличился на 576,8 млрд руб. и составил 19,358 трлн руб., внешний — на 328,5 млрд руб. и достиг 4,367 трлн руб.

В документе подчеркивается, что рост внешнего долга России связан исключительно с девальвацией рубля. Его объем в долларовом выражении снизился на $765,8 млн (1,3%) от уровня 1 января 2023 года в $57,417 млрд.

Ранее сообщалось, что министр финансов РФ Антон Силуанов предложил снизить на 10% все незащищенные статьи расходов в российском бюджете на 2024 год, а высвободившиеся деньги перераспределить.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.