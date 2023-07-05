Мишустин сообщил о восстановлении российской экономики

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что экономика страны продолжает восстанавливаться, несмотря на санкции, передает РИА Новости.

«Экономика страны продолжает, я бы даже сказал, уверенно восстанавливаться, несмотря на санкции, на все чинимые препятствия нашей стране», — сказал он.

Глава правительства отметил, что за последние пять месяцев рост ВВП составил 0,6%.

Кроме этого, в рамках встречи премьер рассказал президенту о состоянии российской экономики на текущий момент. В ряду прочего он сообщил, что реальные зарплаты за четыре месяца в России выросли на 4,2%, а безработица в стране находится на исторически низком уровне 3%.

Также глава кабмина сделал прогноз, согласно которому, рост ВВП по итогам года составит более 2%.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.