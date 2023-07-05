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Мишустин на встрече с Путиным сделал прогноз по российской экономике

Мишустин на встрече с Путиным заявил, что прогнозирует рост ВВП по итогам года более 2%

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что экономические показатели России лучше ожидаемых, передает ТАСС.

«Наверное, прогнозы — неблагодарное дело, но, готовясь к встрече, я подумал, какую можно цифру назвать прогноза за год. Сейчас у нас есть уверенность, в случае если не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств, что мы [ВВП] должны расти больше 2% за год», — сказал премьер.

Также он заявил, что инфляция на начало текущего месяца составила 3,4%, в годовом исчислении ожидается, что она не превысит 5%.

По словам главы правительства, ситуация в российской экономике позволяет говорить, что все социальные обязательства перед россиянами будут выполнены.

Также он добавил, что правительство точно и выверенно отслеживает цены, включая продовольственную корзину.

Кроме этого, Мишустин отметил, что экономика России «оздоравливается», и основой является повышение благосостояния населения.

В рамках этой встречи премьер доложил президенту о состоянии российской экономики на текущий момент. В ряду прочего он сообщил, что реальные зарплаты за четыре месяца в России выросли на 4,2%

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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