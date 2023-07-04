На Украине рост цен на бензин за месяц может превысить 20%

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявил, что рост цен в стране может превысить 20% из-за того, что правительство вернуло НДС, а также акцизы на топливо. Об этом она заявила в эфире телеканала «Рада».

«Арифметически это значит, что на 8 гривен ($0,21) должно подорожать дизельное топливо и на 11 гривен ($0,3) — бензин. Многое зависит от мировой конъюнктуры. <…> До конца июля может вырасти цена», — сказала Свириденко.

По данным украинских СМИ, на данный момент дизельное топливо стоит 46,15 гривны, бензин марки А-95 — 47,47 гривны.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что импорт бензина и дизеля на Украину увеличился в декабре примерно на 30%. По его словам, значительно увеличился импорт бензина и дизеля на Украину.

До этого сообщалось, что глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов провел встречу с гендиректором газодобывающей компании Норвегии Equinor Андерсом Опедалем, в ходе которой была обсуждена возможность закупки Украиной газа у компании на специальных условиях.

Ранее сообщалось, что Россия в мае стала второй по поставкам газа в Испанию.