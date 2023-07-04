Силуанов сообщил Путину о выделении 5 млрд рублей на развитие Дагестана

Дагестан получит 5 млрд рублей на развитие, сообщил президенту РФ Владимиру Путину министр финансов РФ Антон Силуанов, передает РИА Новости.

Разговор главы государства и министра произошел в присутствии восьмилетней Раисат Акиповой из Дагестана, которую Путин пригласил в Кремль, когда узнал, что она расстроилась из-за того, что во время его визита в республику не успела увидеть президента.

Путин отметил, что на реконструкцию уличной дорожной сети, развитие объектов туризма и завершение строительства универсального спортивного комплекса «не хватает денег», на что Силуанов ответил, что Минфин принял решение о выделении дополнительных 5 млрд рублей.

Путин поблагодарил Силуанова, а Раисат сказал: «Ты получила для Дагестана 5 миллиардов рублей». Далее президент и его гостья направились пить чай.

28 июня Путин посетил Дагестан, провел в республике совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе и встретился с главой республики Сергеем Меликовым.

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства испытывает теплые чувства к этой республике и его народу. Песков отметил, что Путин был с ними в тяжелое время и разделяет с ними радость развития и реализацию планов, связанных со сферой туризма.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.