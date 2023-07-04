Стало известно, как спецоперация помогла США нарастить экспорт газа

За последние годы, особенно после начала спецоперации, спрос европейских и китайских энергетических компаний на газ из США резко вырос. Об этом сообщает Financial Times.

По информации газеты, в 2021 году общий объем контрактов китайских и европейских компаний на поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) составил около 13 млн т в год. В 2022 году этот показатель вырос почти вчетверо — до 51,2 млн т. А за первую половину этого года были заключены контракты на поставку 15,8 млн т, что превзошло результаты за весь 2021 год.

По статистике S&P Global Commodity Insights, на долю Евросоюза и КНР в общей сложности пришлось почти 40% объема контрактов на поставку американского СПГ, которые были заключены в период с 2021 года по конец июня этого года. Доля Китая оказалась 24,4%, остальную занял ЕС. Только за последнюю неделю американцы заключили с китайцами и европейцами крупные контракты на поставки газа со сроками на 15 и 20 лет, говорится в публикации.

В обозримом будущем европейским странам не удастся совершить стремительный переход местного энергетического рынка на возобновляемые источники энергии, сообщало в конце июня Bloomberg со ссылкой на данные отраслевых аналитиков. Китай и ряд европейских импортеров по-прежнему продолжают заключать контракты на поставки сжиженного природного газа, говорилось в публикации. КНР подписывает сделки на покупку сжиженного природного газа после 2050 года, и европейские импортеры не сильно отстают, уточняли аналитики. Они допускали, что спрос на СПГ из США сохранится «на десятилетия вперед».

Ранее сообщалось, что Россия в мае стала второй по поставкам газа в Испанию.