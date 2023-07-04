В России спрогнозировали постепенное снижение уровня безработицы

Глава Минтруда РФ Антон Котяков спрогнозировал постепенное снижение уровня безработицы в России в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Котякова, сейчас в России сформировался ярко выраженный рынок труда соискателя.

«Мы четко видим, что запрос на кадры на сегодняшний день превышает количество граждан, которые ищут работу, в ближайшее время мы не планируем никаких изменений на рынке труда с точки зрения всплеска безработицы. Наоборот, безработица будет находиться на этих низких отметках и постепенно снижаться», — заявил министр.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отмечала, что сейчас уровень безработицы в стране исторически низкий — 2,4 млн человек или 3,2% по методологии Международной организации труда (МОТ). По ее словам, таких результатов удалось добиться благодаря расширению производства и взаимодействию федерального центра, региональных властей и работодателей по вопросам занятости.

Котяков 16 июня на ПМЭФ приводил данные о регионах с высоким уровнем безработицы. По его оценке, самый высокий показатель зафиксирован в республике Ингушетия. «По-моему, 27%», — сказал тогда он.

Ранее Голикова сообщала о снижении с начала 2023 года уровня безработицы в 61 российском регионе и росте в 17 субъектах. Статистику она приводила по методологии МОТ.

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