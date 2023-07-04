Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России спрогнозировали постепенное снижение уровня безработицы

Глава Минтруда Котяков заявил, что безработица в России постепенно будет снижаться

close
100%
НСПК

Глава Минтруда РФ Антон Котяков спрогнозировал постепенное снижение уровня безработицы в России в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Котякова, сейчас в России сформировался ярко выраженный рынок труда соискателя.

«Мы четко видим, что запрос на кадры на сегодняшний день превышает количество граждан, которые ищут работу, в ближайшее время мы не планируем никаких изменений на рынке труда с точки зрения всплеска безработицы. Наоборот, безработица будет находиться на этих низких отметках и постепенно снижаться», — заявил министр.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отмечала, что сейчас уровень безработицы в стране исторически низкий — 2,4 млн человек или 3,2% по методологии Международной организации труда (МОТ). По ее словам, таких результатов удалось добиться благодаря расширению производства и взаимодействию федерального центра, региональных властей и работодателей по вопросам занятости.

Котяков 16 июня на ПМЭФ приводил данные о регионах с высоким уровнем безработицы. По его оценке, самый высокий показатель зафиксирован в республике Ингушетия. «По-моему, 27%», — сказал тогда он.

Ранее Голикова сообщала о снижении с начала 2023 года уровня безработицы в 61 российском регионе и росте в 17 субъектах. Статистику она приводила по методологии МОТ.

Ранее Силуанов рассказал о пессимистах и оптимистах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях