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Стало известно, сколько раз россияне сдали биометрию

Минцифры сообщило, что россияне сдали биометрию более 50 млн раз

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Более 50 млн раз россияне сдали биометрию, сообщил замглавы департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры РФ Юрий Шабанов. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, россияне сдавали биометрические образцы (изображения лица и голосовые слепки), чтобы получить те или иные услуги или воспользоваться различными сервисами. Речь идет об услугах и сервисах, которые предоставляются с помощью биометрических систем. Шабанов уточнил, что по оценкам Минцифры, в мире биометрией пользуются около 2 млрд человек. Их количество постоянно увеличивается, добавил он.

Шабанов напомнил, что в стране работает государственная Единая биометрическая система (ЕБС). Ее цель — обеспечить сохранность биометрических персональных данных россиян.

«Мы, как государство, отводим особое внимание безопасности биометрических данных. Для нас важно не допустить их утечку, особенно за границу», — сказал Шабанов.

По его словам, ЕБС безопасна и защищена в соответствии с требованиями регуляторов. Также замглавы департамента уточнил, что сдать биометрию можно добровольно, а отказать в получении услуг при отказе организации не имеют право.

ЕБС была создана в 2018 году по инициативе Центробанка и Минкомсвязи. Сейчас с помощью биометрии можно защитить учетную запись на госуслугах, открыть счет или получить кредит в банке дистанционно, оформить карту болельщика без посещения МФЦ. Сдать изображения лица или голосовой слепок можно как в банке, так и через мобильное приложение.

Ранее банкиры попросили не взимать с них плату за использование биометрии.

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