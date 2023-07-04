Адвокат Фридмана рассказал о его «разрушенной жизни»

Адвокат российского бизнесмена Михаила Фридмана Тьерри Марамбер заявил в Европейском суде общей юрисдикции, что жизнь основателя «Альфа--Групп» была разрушена из-за европейских санкций. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, защита Фридмана отвергает обвинения в том, что он является «пособником российских властей», якобы поддерживает военные действия на Украине и извлекает из этого выгоду.

Марабмер добавил, что такие обвинения очень негативно сказываются на жизни Фридмана, к тому же, они ни на чем не основаны.

До этого газета Financial Times писала о планах Фридмана и еще одного российского бизнесмена Петра Авена продать доли в Альфа-банке своему деловому партнеру Андрею Косогову за 178 млрд рублей ($2,34 млрд долларов).

Косогов подтвердил в беседе с изданием факт заключения сделки и отказался от дальнейших комментариев. Авен и Фридман также не ответили на запросы сотрудников газеты.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.