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В МАГАТЭ оценили сброс воды с АЭС «Фукусимы-1»

МАГАТЭ считает незначительным для людей и среды эффект от сброса воды с АЭС «Фукусимы-1»

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Lisa Leutner/AP

Сброс очищенной воды с аварийной японской АЭС «Фукусима-1» в океан окажет незначительное радиологическое воздействие. Об этом сообщается на сайте Международного агентства по атомной энергии.

»МАГАТЭ на основе комплексной оценки пришло к выводу, что сброс очищенной <...> воды <...> окажет незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду», — сказано в докладе.

Также отмечается, что в рабочую группу, которая оценивала план сброса, вошли 11 стран, в том числе Россия, Китай и США.

30 июня в МАГАТЭ заявляли, что генеральный директор организации Рафаэль Гросси 4-7 июля посетит Японию, чтобы представить результаты проверки безопасности японского плана по выпуску очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» в океан.

В мае президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились разрешить группе южнокорейских экспертов посетить Японию для проверки запланированного выброса радиоактивной воды с поврежденной АЭС «Фукусима».

1 апреля жителям города Томиока в японской префектуре Фукусима разрешили вернуться домой спустя 12 лет после катастрофы на АЭС «Фукусима-1».

Ранее Гросси оценил риски для ЗАЭС в связи с прорывом дамбы на Каховской ГЭС.

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