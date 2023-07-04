В МИД оценили идею создания «дочки» РСХБ для подключения к SWIFT в рамках зерновой сделки

В Министерстве иностранных дел России назвали «заведомо непроходной» идею ЕС о создании филиала «Россельхозбанка» для подключения к SWIFT в рамках «зерновой сделки».

В министерстве отметили, что »«за скобками» практические моменты. В частности, что на открытие филиала банка потребуется несколько месяцев, на установление SWIFT уйдет еще три месяца, а отключение происходит в «считанные минуты»».

«В обмен на все это Россия уже сейчас должна согласиться с дальнейшим продлением «черноморской инициативы»», — заявили в МИД РФ.

Накануне газета Financial Times писала, что процесс создания Россельхозбанком дочерней компании для ее переподключения к системе SWIFT и, соответственно, сохранения зерновой сделки запущен. Между тем РИА Новости со ссылкой на собственные источники сообщило, что Евросоюз пока не представил для этого конкретные механизмы.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.