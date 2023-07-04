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Стало известно, что банк может заблокировать карту за некорректную подпись к переводу

Life.ru: банки могут ограничить доступ к счету за некорректные подписи к переводам

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Некорректные подписи к переводам в интернет-банке могут стать причиной отказа в совершении операции и лишения доступа к счету на определенное время. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на специалистов банков.

Они пояснили, что из-за некоторых слов или фраз транзакцию могут счесть подозрительной. Какие это комментарии, каждый банк определяет сам. В ряде банков к проблемным могут отнести комментарии «Скидываемся», «Подарок» и «Благодарность». В других кредитных организациях в то же время проходят транзакции с подписями «Купи себе крипты» или «Возвращаю взятку». По словам специалистов, все зависит от настроек автоматизированных систем каждого конкретного банка. За некоторые комментарии карту вообще могут заблокировать. В списке — «Дроп», «Коррупция», «Финпирамида» или «Кибер».

«По закону кредитные организации обязаны проверять все операции на наличие признаков сомнительности, и некоторые слова в комментариях к переводу вполне могут быть истолкованы банками как маркеры подозрительной транзакции. Если так произойдет, то у клиента запросят документы и сведения, которые будут однозначно указывать на источник происхождения денег и причины проведения операции», — подтвердил депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

По его словам, «шутник», который не сможет доказать законность перевода, рискует попасть в черный список клиентов, что грозит проблемами с обслуживанием в банках в дальнейшем.

Банковские специалисты уточнили, что если по какой-то формулировке становится понятно, что владелец карты получает доход от сдачи квартиры в аренду, некоторые банки могут сообщить об этом в налоговую. Примеры таких формулировок — «Арендная плата», «Оплата по договору», «За жилье».

Действующий закон не обязывает указывать назначение перевода или платежа.

Ранее банкиры попросили освободить их от платы за использование биометрии.

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