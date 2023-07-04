В МАГАТЭ оценили безопасность ЗАЭС после ее отключения от Днепровской ЛЭП

Временное отключение Запорожской АЭС от Днепровской ЛЭП показало шаткость ситуации с ядерной безопасностью станции. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, слова которого приводятся на сайте агентства.

«На этот раз станции удалось избежать полной потери внешнего электроснабжения, что случалось уже семь раз во время конфликта, но последнее отключение линии электропередачи вновь демонстрирует нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на [Запорожской] АЭС», — сказал он.

4 июля советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявлял, что Украина ночью приняла решение отключить Днепровскую линию электропередачи, которая обеспечивала электричеством Запорожскую атомную электростанцию.

В этот же день Гросси говорил, что представители агентства продолжат оставаться на территории Запорожской АЭС. Он также отмечал, что на ежедневной основе получает информацию о ситуации на станции от своих представителей, которые находятся там.

Ранее в России рассказывали, для чего ЗАЭС подключается к резервной ЛЭП.