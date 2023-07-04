Президент Ирана призвал международное сообщество отказаться от доллара

Президент Ирана Эбрахим Раиси призвал отказаться от американского доллара в качестве международной валюты. Об этом он сказал на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходящей в Нью-Дели, передает РИА Новости.

Раиси подчеркнул, что гегемония Запада способствует господству американской валюты. По его словам, для того, чтобы создать новый экономический порядок, следует удалить этот инструмент расчета в мировой практике, и прибегать к национальным валютам при торговле между государствами.

4 июля Иран вступил в ШОС и стал девятым полноправным членом организации.

Россия также неоднократно высказывалась о необходимости отказаться от доллара в качестве мировой валюты. На саммите ШОС президент страны Владимир Путин сообщил, что более 80% коммерческих сделок между Россией и Китаем проводится в рублях и юанях.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

ШОС не является военным блоком по примеру НАТО или открытым регулярным совещанием по безопасности, но занимает промежуточную позицию.

Главными задачами организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности на территориях стран-членов, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества и т.д.

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