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Курс евро превысил 98 рублей

Курс евро превысил 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Курсы евро во время торгов на «Московской бирже» превысил 98 руб. впервые с 29 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Пик зафиксирован в 13:49 по мск. В этот момент за евро давали 98,06 руб.

Кроме того, рост к рублю показали доллар США и юань. Курс китайского юаня поднялся до 12,41 руб.

По состоянию на 14:09 мск евро торгуется по 98 руб. , а доллар — по 89,9 руб.

30 июня курс евро показал рекордный с марта 2022 года рост. Его курс поднялся до 97 руб. впервые с 29 марта прошлого года.

Как заявлял ранее финансовый эксперт Владимир Григорьев, американскую и европейскую валюты ждет дальнейший рост к рублю. С одной стороны, у российских властей есть широкий набор инструментов влияния на валютный курс, а с другой — российская экономика находится в фазе довольно активной адаптации к новым условиям и она еще не завершена. Экономист добавил, что высокий курс сейчас выгоден бюджету.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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