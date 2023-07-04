В Еврокомиссии сообщили о необходимости продления зерновой сделки

Еврокомиссия призывает все стороны зерновой сделки продлить инициативу. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано, передает ТАСС.

«Мы призываем все стороны продлить сделку, потому что она важна. Мы оцениваем переговоры между ООН и Турцией, и, конечно, мы готовы рассмотреть все решения, которые могут способствовать [достижению] нашей цели», — сказал он, отвечая на вопрос о том, готов ли Евросоюз снять санкции с Россельхозбанка.

4 июля сообщалось, что власти Турции продолжат диалог с Россией и Украиной с целью продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля.

Накануне украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял в эфире телемарафона, что страна не пойдет на уступки России, чтобы продлить зерновую сделку.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценивал шансы на разблокировку SWIFT для «дочки» Россельхозбанка и продление зерновой сделки. Представитель Кремля отмечал, что Москве пока нечего сообщить о выполнении той части договоренностей, которая касается российской стороны.

Ранее Лавров рассказал о действиях России в случае прекращения зерновой сделки.