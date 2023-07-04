Стала известна сумма, которую Нидерланды предоставят Украине в качестве помощи

Нидерланды планируют выделить второй пакет помощи на текущий год для Украины в размере почти 120 млн евро. Об этом сообщил кабмин страны на официальном сайте.

«Нидерланды выделяют более 118 миллионов евро на второй пакет помощи для Украины на 2023 год», — уточняется в сообщении правительства.

По данным властей, из указанной суммы 83 млн евро направят на здравоохранение.

Также 58 млн евро уйдет на восстановление инфраструктуры, зданий и объектов.

Еще, как ожидается, 25 млн евро уйдет на медицинское оборудование. Помимо того, порядка 10 млн евро предназначается на экстренную помощь.

До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что с марта 2023 ЕС поставил Украине 220 тыс. снарядов и 2 тыс. ракет.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.