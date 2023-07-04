Центробанк рассказал об особенностях кризиса 2022 года

Центробанк признал кризис 2022 года самым сложным из трех масштабных кризисных периодов в России за последние годы (первые два были в 2014-2015 и 2020 годах). Это следует из опубликованном на сайте регулятора доклада «Оценка эффективности антикризисных мер Банка России».

«Наибольшим потрясением для российского рынка стал кризис 2022 года. Беспрецедентный пакет санкционных ограничений, установленных западными странами, в первую очередь по отношению к крупнейшим российским банкам, привел к потере доступа отдельных участников рынка к международной финансовой инфраструктуре, разрыву сделок с нерезидентами, дезорганизации системы внешнеторговых расчетов», — говорится в докладе.

ЦБ подчеркнул, что особенность кризиса прошлого года — попадание под санкции не только банков и компаний, но и финансовых властей России. Ограничения коснулись Минфина и ЦБ. Регулятор уточнил, что российская экономика испытала системный структурный шок, а ЦБ остался без возможности проводить операции на валютном рынке в долларах и евро. Регулятор принял решение ввести отдельные элементы жесткого валютного регулирования и валютного контроля. Также ключевая ставка была повышена до рекордных 20% годовых. ЦБ допускает, что в будущем в банках может возникнуть периодический дефицит валютной ликвидности. Причина — массовый отток денег с валютных депозитов на фоне нестабильной геополитической ситуации. В том числе граждане переводили деньги за рубеж, конвертировали их в наличные или рубли.

Первый кризис был вызван падением нефтяных котировок, на фоне потрясений образовался дефицит валюты. Период 2014-2015 годов показал сильную зависимость российских банков от зарубежной платежной инфраструктуры, поэтому было принято решение создать платежную систему «Мир», подчеркнул регулятор. Банки получили средства послабления от регулятора, ключевая ставка повышалась до 17%. Второй кризис носил общемировой характер и случился под влиянием пандемии, когда в условиях ограничений нефтяные котировки также пошли вниз. Среди мер поддержки также были послабления для участников рынка.

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