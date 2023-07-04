Путин предупредил о возникновении нового мирового кризиса

Президент России Владимир Путин в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что накопление долгов развитыми государствами увеличивает риски появления новых конфликтов в мире и мирового кризиса.

По словам главы государства, геополитические противоречия становятся все острее, система международной безопасности продолжает деградировать, увеличиваются риски появления нового глобального экономического и финансового кризисов на фоне бесконтрольного накопления долгов развитых стран, социального расслоения и роста бедности по всему миру.

Кроме того, российский лидер обратил внимание на ухудшение продовольственной и экологической безопасности.

Путин подчеркнул, что все эти перечисленные проблемы вместе ведут к заметному увеличению конфликтного потенциала. Как отметил президент, Россия ощущает все это на себе.

Также в ходе выступления Путин заявил, что ШОС привержена созданию справедливого и многополярного миропорядка.

4 июля в Нью-Дели начал свою работу саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

Саммит с темой «На пути к безопасности» проходит в виртуальном режиме.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.