Путин озвучил, сколько сделок между Россией и Китаем оплачивается в рублях и юанях

Более 80% коммерческих сделок между Россией и Китаем проводится в рублях и юанях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает ТАСС.

В мае, по оценке премьер-министра РФ Михаила Мишустина, 70% трансграничных расчетов между Россией и Китаем шло в национальных валютах.

В июне вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что расчеты по поставкам нефти и газа в Китай и Индию также проводятся в нацвалютах. Постепенный уход от использования западных валют — доллара и евро— позволяет в должной степени укрепить финансовый суверенитет России на фоне действия международных санкций, подчеркнул Новак. За последнее время увеличилось число стран, желающих проводить расчеты с Россией в национальных валютах. Это обстоятельство позволяет Москве ускорять темпы перехода торговых расчетов на альтернативные доллару денежные единицы, добавил он.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что помимо Индии и Китая, Россия активно переходит на расчеты в нацвалютах с государствами Азии, Африки и Латинской Америки, Ираном. Министр уточнил, что доля доллара во взаимных расчетах с этими странами последовательно снижается.

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