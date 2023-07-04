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Налоговики и приставы будут обмениваться данными для защиты мобилизованных

Правительство: налоговики и приставы будут обмениваться данными для защиты мобилизованных

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Zamir Usmanov/Global Look Press

Федеральная налоговая служба и Федеральная служба судебных приставов будут обмениваться информацией для защиты прав мобилизованных на спецоперацию россиян. Такое постановление подготовило правительство РФ, сообщается на его сайте.

«Передача сведений из Федеральной налоговой службы в Федеральную службу судебных приставов позволит оперативно подтверждать статус мобилизованных и их право на приостановление исполнительного производства», — говорится в сообщении.

По закону мобилизованные, которые выполняют задачи специальной военной операции, имеют право подать заявление на приостановление исполнительного производства по взысканию долгов по кредитам и прочих долгов.

В апреле Центробанк сообщил, что российские кредитные организации с сентября прошлого года до 31 марта этого года предоставили военным и членам их семей более 188 тыс. кредитных каникул на сумму 72,4 млрд руб.

7 октября 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах по потребительским и ипотечным кредитам для мобилизованных россиян, контрактников и добровольцев. Закон закрепляет порядок предоставления заемщикам льготного периода. В период участия в СВО заемщик приостанавливает исполнение своих обязательств на определенный им самим срок. При этом срок не должен превышать период военной службы. Также можно уменьшить размер платежей по кредиту. В сентябре ЦБ рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям реструктурировать кредиты мобилизованным.

Ранее сообщалось о резком сокращении объема наличной иностранной валюты на руках у россиян.

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