Си Цзиньпин выступил с предложением по нацвалютам на заседании ШОС

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе 23-го заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил о необходимости увеличить долю национальных валют в торговых расчетах между странами объединения, передает ТАСС.

«Считаю целесообразным увеличить долю расчетов в национальных валютах в рамках организации», — сказал Си Цзиньпин.

В ходе своего выступления он также призвал все страны ШОС уважать ключевые интересы друг друга. Он подчеркнул, что организация должна противостоять цветным революциям и вмешательству внешних сил.

Саммит глав государств ШОС начал свою работу 4 июля в Нью-Дели.

Шанхайская организация сотрудничества была основана 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Общая территория входящих в ШОС стран составляет 65 % территории Евразии. Ее членами являются девять стран.

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