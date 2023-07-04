В магазинах появилась клубника из новых регионов России

Аграрии Херсонской и Запорожской областей начали поставлять ягоды и фрукты в магазины центральноевропейской части России, их продукция уже доступна в крупных федеральных сетях. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на комментарий Минсельхоза.

Как пояснили в министерстве, первые грузовики с клубникой из новых регионов России отправили из Мелитополя конце мая, скоро ожидается поставка яблок, груш, персиков и слив. Их отправят в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Тулу и Нижний Новгород.

В министерстве отметили, что ягоды и фрукты из новых регионов в силу их близости к морю и большому количеству солнца отличаются высоким качеством, сбалансированным содержанием сахара и кислот и насыщенным вкусом.

По данным ведомства за последние пять лет производство плодов и ягод в России увеличилось на 44%, а за 10 лет — в 2,5 раза. В Минсельхозе ожидают, что в этом году урожай составит 1,76 млн т, а к 2030 году — 2,2 млн т. Пока в России фактически весь урожай фруктов и ягод приходится на один регион — Краснодарский край, он занимает долю в 40% на российском рынке плодово-ягодной продукции.

По действующей Доктрине продовольственной безопасности, Россия должна самостоятельно обеспечивать себя фруктами и ягодами не менее чем на 60%, а также овощами и бахчевыми не менее чем на 90%.

По мнению врача-гастроэнетролога Лаборатории «Гемотест» Екатерины Кашух, не стоит увлекаться и некоторыми видами фруктов и ягод. К ним относятся клубника, малина, бананы и цитрусовые. Они содержат большое количество гистамина, пояснила врач «Газете.Ru».

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