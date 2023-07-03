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Россия сократила экспорт СПГ почти на 10%

Аналитики Refinitiv Eikon сообщили, что Россия сократила экспорт СПГ почти на 10%

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Аналитики компании Refinitiv Eikon заявили, что по итогам первого полугодия объемы экспорта сжиженного газа из России снизились на 9,4%, до 14,4 млн тонн, при этом поставки в Европу находятся на уровне девяти миллионов тонн. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что стабильный уровень поставок газа в страны Европы объясняется необходимостью Евросоюза компенсировать резкое сокращение импорта газа из России. Из-за этого европейские импортеры переключились на закупки СПГ.

Ранее сообщалось, что увеличение поставок сжиженных углеводородных газов (СУГ) из России в страны Прибалтики более чем вдвое объясняется тем, что страны-покупатели перепродают часть российского топлива на Украину. СУГ используют в качестве топлива для машин и отопления. Антироссийские санкции не распространяются на поставки СУГ, поэтому экспорт этого вида топлива из России в страны Европы ведется без ограничений.

По информации Reuters, закупки СУГ в России составляют большую часть импорта стран Прибалтики. У Латвии этот показатель находится на уровне 90% импорта, у Литвы – 50%. Еще столько же СУГ Литва покупает у Латвии.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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