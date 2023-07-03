В основной российской «кубышке» стало меньше денег

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ), который также называют «главной российской кубышкой», в июне снизился на 63 млрд руб., до 12,29 трлн руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минфина Антона Силуанова.

При этом ликвидную часть ФНБ (валюты и золото) министр оценил в 6,446 трлн руб.

«Неликвидная часть — вложения в объекты, проекты и тому подобное», — пояснил Силуанов на заседании бюджетного комитета Госдумы.

По словам министра, за июнь объем ФНБ уменьшился в результате переоценки. Силуанов уточнил, что часть золота, учитываемая в объеме ФНБ, была инвестирована. Еще часть средств учитывается в дружественных валютах, в частности в китайских юанях.

На 1 июня объем ФНБ оценивался в 12,353 трлн руб. — 8,2% прогнозируемого на этот год ВВП России (валовый внутренний продукт). Ликвидная часть фонда была оценена в 6,643 трлн руб. С февраля по май объем ФНБ увеличился на 2,1 трлн руб. Курсовая и валютная переоценка сформировали почти 2,5 трлн, в то время как чистые продажи активов составили почти 400 млрд. Последнее было сделано с целью компенсации разрыва в нефтегазовых доходах от плана.

ФНБ представляет собой «подушку безопасности», которая позволяет государству компенсировать потерю нефтегазовых доходов в случае резкого падения цены на нефть и исполнить все принятые на себя социальные обязательства.

Ранее Силуанов рассказал о пессимистах и оптимистах.