Представитель Unilever сообщила о продолжении работы заводов и офисов компании в РФ

Заводы и офисы Unilever в России продолжают работать для обеспечения внутреннего рынка страны, заявила РИА Новости директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию компании в РФ и Белоруссии Ирина Антюшина.

По ее словам, штаб-квартира производителя сообщала о приостановке инвестиций, импорта и экспорта продукции в Россию и из нее. Однако предприятия Unilever в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле продолжают свою работу, а офисы — операционную деятельность в стране, обеспечивая таким образом наличие товаров бренда в точках продаж, отметила Антюшина.

Она подчеркнула, что приоритетом компании остается обеспечение качества и доступности ее товаров для российских потребителей.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло компанию в список международных спонсоров войны из-за ее отказа уходить из России.

Компания производит товары под марками Domestos, Lipton, Axe, Timotei, Dove, Knorr и др.

В марте прошлого года Unilever заявила о приостановке экспорта своей продукции в Россию и импорта из нее, а также о прекращении инвестиций в страну и расходов на СМИ и рекламу.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.