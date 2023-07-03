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Названы причины ослабления рубля

Аналитик Зельцер объяснил доллар по 90 рублей на торгах Мосбиржи

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Приближение курса доллара к отметке 90 рублей связано с недостатком предложения валюты на российском рынке при высоком спросе на нее со стороны импортеров. Такое мнение в беседе с «Банки.ру» высказал эксперт по фондовому рынку финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, комментируя доллар по до 89,72 руб. на торгах Мосбиржи.

Вклад в рост курса доллара к рублю внесли валютные спекулянты. А нерезиденты активно выходили из российских активов, что также способствовало ослаблению нацвалюты.

«В общем можно отметить конъюнктурное падение рубля на фоне сочетания множества негативных факторов, да и спекулянты внесли существенный вклад в биржевые котировки», — отметил Зельцер.

Тем не менее, по словам эксперта, можно ожидать укрепления курса рубля в ближайшее время.

«Ожидания сводятся к постепенной адаптации рынка и снижению риск-премии в нацвалюте, а это все-таки доллар ближе к 80 руб.», — заключил эксперт.

Курс евро в ходе торгов поднимался максимум до 97,73 руб., юаня — 12,342 руб.

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