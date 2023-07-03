ЕС продлит льготный режим для молдавской сельхозпродукции

Евросоюз продлит льготный режим для молдавской сельхозпродукции, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Еврокомиссии.

По словам источника, все зерновые могут импортироваться в ЕС из Молдавии без пошлин. Для импорта фруктов и овощей ЕС решил значительно облегчить доступ через тарифные квоты, которые будут продлены еще на один год после июля 2023 года.

Ранее сообщалось, что глобальные зернотрейдеры — Cargill, Viterra, Louis Dreyfus — решили больше не поставлять российское зерно с 1 июля 2023 года и покидают рынок России.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что уход мировых трейдеров зерна с российского рынка может серьезно отразиться на отгрузке зерновых через Черное море и Кавказ. Кроме того, если место западных компаний займут отечественные, то это может повлиять на конкуренцию на уровне продаж аграриями. При этом российские покупатели зерна не пострадают, так как отечественный рынок достаточно хорошо налажен.

Ранее Польша захотела разместить на своей территории ядерное оружие США.