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Банковский бренд Credit Suisse может исчезнуть

Немецкий журнал сообщил, что банковский бренд Credit Suisse исчезнет

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Denis Balibouse/Reuters

Швейцарская финансовая группа UBS хочет полностью интегрировать банк Credit Suisse, сообщил немецкий журнал NZZ am Sonntag. По информации издания, принято соответствующее принципиальное решение, и бренд Credit Suisse исчезнет.

Бизнес Credit Suisse также будет интегрирован в UBS, следует из публикации.

UBS 12 июня официально объявила о завершении сделки по покупке Credit Suisse. Тогда сообщалось, что UBS Group AG впоследствии будет управлять банками UBS AG и Credit Suisse AG. Причем отмечалось, что каждое учреждение сохранит свои филиалы и дочерние фирмы, а работа с клиентами и контрагентами также продолжится без изменений. В будущем UBS будет представлять консолидированные финансовые результаты группы в долларах, говорилось в сообщении.

28 июня Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что UBS решил уволить более половины сотрудников приобретенного Credit Suisse. По данным агентства, после банкротства Greensill Capital в 2021 году Credit Suisse заблокировал группу фондов на $10 млрд, которые до этого банк предлагал в виде безопасных вложений. Тогда же акции кредитной организации начали падать в цене, а в 2023 году она обанкротилась на фоне финансовых потрясений в мире.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии проводят расследование в отношении бывшего главы Credit Suisse.

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