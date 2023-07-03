Чехия сделала исключения из антироссийских санкций для 33 местных компаний

Чехия предоставила исключения из санкций против России для 33 чешских компаний, сообщает местный портал seznam.cz.

Большинство из них работают в сферах энергетики и фармацевтики, отмечает портал. 37% из общего числа исключений было предоставлено фирмам, связанным с атомной энергетикой, 46% случаев — с фармацевтической промышленностью.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский ввел ограничения сроком на десять лет в отношении российской энергосбытовой компании «Мосэнергосбыт».

Решение было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины, оно начнет действовать с сегодняшнего дня.

1 июля Зеленский ввел санкции сроком на десять лет против более чем 190 физических лиц, в том числе граждан Российской Федерации — руководителей предприятий авиастроительной отрасли и научно-технических организаций. Соответствующий указ был размещен на сайте украинского лидера.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.