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В России на фоне роста зарплат образовался дефицит кадров

«Ведомости»: в России вместе с ростом зарплат образовался сильный дефицит кадров

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Unsplash

В России на фоне роста зарплат образовался дефицит кадров, пишут «Ведомости».

По данным газеты, российские работодатели начали предлагать более высокие зарплаты, но это не помогает сложной ситуации с нехваткой кадров.

Сильнее всего от дефицита сотрудников страдает промышленность. По данным российского Центробанка, с начала 2023 года в этой сфере наблюдается самый сильный за последние 25 лет дефицит сотрудников.

Крупные компании подняли зарплаты сотрудникам более чем на 10%, а некоторые и на 30–50%.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата курьеров в России по итогам первого квартала 2023 года достигла 55 тыс. руб. При этом отрасль испытывает дефицит кадров, который усиливается уменьшением потока трудовой миграции.

В первом квартале 2023 года средняя зарплата курьеров достигла около 55 тыс. руб. в месяц.

Ранее Роспатент зарегистрировал товарный знак «Грустно и точка» для похоронного бюро Ritual.ru.

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