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Стало известно, за что в Индии начали покупать нефть из России

Reuters: индийские заводы начали оплачивать часть поставок нефти из России в юанях

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Shutterstock

Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали оплачивать часть поставок нефти из России в китайских юанях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации газеты, Москва ищет альтернативу доллару США в расчетах за поставки на фоне западных санкций, и юань стал такой альтернативой в случае с Индией. Источник в правительстве Индии сообщил агентству, что НПЗ платят в юанях, если российские банки не принимают у них платежи в долларах.

«Индия становится крупнейшим покупателем российской нефти, доставляемой морским путем, даже несмотря на то, что окончательного решения об основной валюте для расчетов за топливо пока у страны нет. Доллар США долгое время был основной мировой нефтяной валютой, в том числе для закупок Индией. Но сейчас юань играет все более важную роль в финансовой системе России, так как международные санкции лишили Москву доступа к финансовым сетям в долларах и евро», — говорится в статье.

В публикации отмечается, что Китай также перешел на юань для большей части своего импорта энергоносителей из России. РФ обогнала Саудовскую Аравию и стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Китай в первом квартале этого года, добавляется в статье.

Вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика» сообщил, что в 2022 году Россия получила более 20 заявок от разных стран на поставки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ), а поставки энергоносителей в Азию впервые превысили поставки в страны Евросоюза.

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