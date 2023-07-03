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России предрекли снижение урожая из-за ухода иностранных производителей семян

Euroseeds сообщила о рисках работы в России из-за требований локализации производства семян

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Европейская ассоциация участников рынка семян Euroseeds обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с письмом, в котором обозначила риски для дальнейшей работы в России. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

В ассоциации пояснили, что риски связаны с новыми требованиями по локализации производства. Согласно им, иностранные производители семян создавать совместные предприятия под контролем местных организаций (доля нерезидентов при этом не должна превышать 49%), выполнять селекцию полного цикла и отчитываться Минсельхозу. Мишустин подписал такое постановление в мае, оно должно вступить с 1 сентября этого года.

Как отмечает Euroseeds, ее участники инвестировали в исследования, производство, доработку, маркетинг, разработку условий поставок, и это «способствовало продовольственной безопасности РФ». В то же время новые требования локализации угрожают дальнейшей деятельности ассоциации в России, в частности из-за отсутствия гарантий соблюдения прав селекционеров и ограничений в обороте семян, отметили в Euroseeds. В аппарате правительства воздержались от комментариев.

Эксперты, опрошенные газетой, снижение урожайности и рост цен из-за ухода с рынка части иностранных семян, но регулятор уверен в необходимости защиты внутреннего рынка. По словам источника газеты, в мире разрабатываются гибриды ржи, дающие урожай в среднем 7,5 тонны с 1 га, а у российских аналогов — 4 тонны с 1 га.

Согласно доктрине продовольственной безопасности, к 2030 году Россия должна быть обеспечена семенами местной селекции на уровне 75%. В прошлом году показатель был на уровне 60,3%, сообщал Минсельхоз. По мнению ведомства, новые требования будут способствовать активизации работы иностранных компаний в России, позволят усилить позиции местных селекционеров и семеноводов, а также защитить внутренний рынок от возможных недобросовестных действий зарубежных компаний. Дефицита семян в России в министерстве не ожидают.

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